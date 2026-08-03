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O novo diretor-geral da Autoridade Marítima e comandante-geral da Polícia Marítima, José Diogo Arroteia, considera que o narcotráfico representa atualmente a maior ameaça à segurança marítima em Portugal, defendendo um reforço da vigilância e da cooperação entre autoridades nacionais e internacionais.

Em entrevista ao Diário de Notícias, o responsável afirma que o tráfico de droga por via marítima é hoje o principal desafio operacional enfrentado pela Autoridade Marítima Nacional. "O narcotráfico é a principal ameaça à segurança marítima", diz.

José Diogo Arroteia explica que a posição geográfica de Portugal, com uma extensa costa atlântica, torna o país particularmente vulnerável às rotas utilizadas pelas organizações criminosas para introduzir cocaína na Europa.

"As redes criminosas estão cada vez mais organizadas e recorrem a meios mais sofisticados, o que obriga as autoridades a adaptarem constantemente a sua resposta", refere.

Para o novo comandante, o combate ao narcotráfico exige uma atuação coordenada entre várias entidades, incluindo a Polícia Marítima, a Marinha, a Polícia Judiciária, a GNR e parceiros internacionais.

"Nenhuma entidade consegue combater este fenómeno sozinha. A cooperação e a partilha de informação são essenciais para antecipar e travar estas redes", salienta.

Apesar de colocar o tráfico de droga no topo das preocupações, José Diogo Arroteia garante que a Autoridade Marítima continuará igualmente focada noutras missões, como a segurança balnear, o salvamento marítimo, a fiscalização da atividade no mar e a proteção do ambiente marinho.

O contra-almirante assumiu funções em julho, sucedendo a Nuno Chaves Ferreira, numa altura em que Portugal tem participado em várias operações internacionais que permitiram apreender toneladas de cocaína transportadas por embarcações no Atlântico.