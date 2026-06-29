Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os sismos, ocorridos a 24 de junho, com magnitudes de 7,2 e 7,5, provocaram pelo menos 1450 mortos e 3150 feridos em todo o país, de acordo com os dados oficiais mais recentes. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 50 mil pessoas permanecem desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para apoiar as autoridades venezuelanas. A missão portuguesa tem a sua base operacional em Catia la Mar, no estado de La Guaira, uma região com forte presença da comunidade portuguesa.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, os dois abalos ocorreram a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por mais de 20 réplicas. Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital e na região de La Guaira, uma das áreas mais afetadas pela catástrofe.

As autoridades venezuelanas elevaram para 1719 o número de mortos causados pelos dois fortes sismos que devastaram o país. Apesar da redução das esperanças de encontrar sobreviventes, as operações de resgate prosseguem com o apoio de equipas internacionais