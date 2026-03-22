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Mais de 10 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade em Cuba após o colapso da rede elétrica nacional, o segundo em apenas uma semana e o terceiro registado este mês.

Segundo o Ministério da Energia cubano, revela a "BBC", ocorreu uma “desconexão total do Sistema Elétrico Nacional”, tendo sido ativados protocolos de emergência para iniciar a reposição gradual do fornecimento. A operadora estatal UNE indicou que a recuperação está a ser feita de forma progressiva, com prioridade para serviços essenciais como hospitais e sistemas de abastecimento de água.

Nos últimos meses, o país tem registado vários apagões de grande escala, num cenário agravado pela dificuldade em importar petróleo devido a restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos e pela redução de fornecimentos de parceiros tradicionais.

Perante a crise, o governo cubano tem defendido a necessidade de resistir às pressões externas. O Presidente Miguel Díaz-Canel afirmou recentemente que o país mantém um plano de preparação para reforçar a defesa nacional perante possíveis ameaças externas, numa referência indireta às tensões com os Estados Unidos.

Washington, por seu lado, tem sido acusado por Havana de agravar a situação através do bloqueio energético, enquanto o governo norte-americano atribui a crise à ineficiência do sistema económico cubano.

Apesar de contactos diplomáticos iniciais entre os dois países, não há ainda sinais claros de progressos nas negociações.

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