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Nove voos com destino a Londres foram cancelados esta quarta-feira nos aeroportos portugueses de Lisboa e Faro devido à falha técnica que está a afetar o sistema de controlo de tráfego aéreo do Reino Unido. No Porto, não estavam registados cancelamentos para a capital britânica durante a manhã.

De acordo com os dados da ANA – Aeroportos de Portugal, citados pela Lusa, os nove cancelamentos tinham sido registados até às 9h30, hora continental. A perturbação resulta de uma falha no sistema de processamento de voos da NATS, responsável pelo controlo de tráfego aéreo britânico.

O problema foi detetado na terça-feira e provocou cerca de 1.300 cancelamentos nos principais aeroportos britânicos. Apesar de a NATS ter anunciado entretanto a resolução da falha, novas perturbações foram registadas esta quarta-feira, prolongando o impacto sobre passageiros e companhias aéreas.

Em Heathrow, o principal aeroporto de Londres, tinham sido contabilizados 246 voos cancelados durante a manhã desta quarta-feira, segundo dados do FlightRadar24. Gatwick também registava dezenas de cancelamentos e alertava que a recuperação completa da operação iria demorar.

A perturbação deve-se também ao efeito acumulado da falha inicial. As companhias estão a tentar reposicionar aviões e tripulações que ficaram fora dos aeroportos onde deveriam estar, o que está a provocar novos atrasos e cancelamentos mesmo depois de o problema técnico ter sido corrigido.

A NATS indicou que está a investigar o incidente e o seu presidente executivo, Martin Rolfe, foi convocado pela ministra britânica dos Transportes, Heidi Alexander, para prestar esclarecimentos sobre a falha. A NATS já afastou a possibilidade de um ciberataque.

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