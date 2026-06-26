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Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, declarou aos jornalistas que as vítimas mortais são quatro homens e duas mulheres, dois nacionais e o resto lusodescendentes, totalizando as seis vítimas mortais do último balanço feito pelo Governo.

Sobre as outras três vítimas, o ministro afirmou ainda não saber informações em detalhe.

Em relação aos desaparecidos, o governante disse que existem atualmente 56 portugueses dados como desaparecidos, enquanto o número de incontactáveis é "imenso".

O Governo disponibilizou ainda os contactos úteis para os portugueses no país.

Dois fortes sismos atingiram o norte da Venezuela, provocando pelo menos 235 mortos e milhares de feridos. As equipas de resgate continuam a procurar sobreviventes, enquanto a comunidade internacional começa a mobilizar ajuda.

O balanço oficial aponta para pelo menos 235 mortos e cerca de 4.300 feridos. As autoridades admitem, contudo, que o número de vítimas mortais poderá aumentar significativamente, existindo receios de que possa atingir os milhares.

*Notícia atualizada às 12h50 com declarações de Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros

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