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O Comando Territorial de Lisboa, através do Destacamento Territorial de Sintra, no dia 12 de abril, "deteve nove pessoas, sete homens e duas mulheres, com idades entre os 22 e os 32 anos, por manuseamento e deflagração de engenhos pirotécnicos, no exterior do Estádio António Coimbra da Mota, na localidade do Estoril, no concelho de Cascais", pode-se ler no comunicado enviado às redações.

"No decorrer de um evento desportivo para o campeonato da Liga Portugal que decorria num estádio daquela localidade, os militares da Guarda surpreenderam em flagrante nove adeptos, que estavam no exterior do estádio, a deflagrar e arremessar engenhos pirotécnicos, colocando em risco a segurança dos restantes adeptos que circulavam nas imediações do local".

Assim, a GNR deteu "os nove suspeitos" e "apreendeu vários engenhos pirotécnicos, bem como uma máscara, uma balaclava e três bonés usados para dissimular o reconhecimento facial". Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Cascais e à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

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