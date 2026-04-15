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O serviço centralizado arranca às 09h00 e passa a funcionar em dois polos: no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, defende que a solução garante maior previsibilidade e segurança às utentes.

A criação destas urgências regionais surge como resposta aos constrangimentos nos serviços de obstetrícia, agravados pela escassez de médicos, situação particularmente sentida na Península de Setúbal.

O Hospital Garcia de Orta será o hospital de referência, com apoio perinatal diferenciado, enquanto o Hospital de São Bernardo assegura o atendimento de urgência à sua área de influência, que inclui vários concelhos da região.

Com a entrada em vigor deste modelo, a urgência do Hospital do Barreiro encerra, embora a maternidade se mantenha em funcionamento, segundo garantias da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.

O modelo prevê a concentração do atendimento de urgência em unidades próximas, quando não é possível assegurar o funcionamento simultâneo em todas, considerando-se proximidade uma distância até 60 quilómetros entre hospitais.

Esta é a segunda experiência do género, após a implementação de uma solução semelhante no Hospital de Loures, em março, um modelo que tem gerado contestação por parte de autarcas e representantes dos utentes.

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