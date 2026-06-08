Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A formalização do contrato coloca a construtora bracarense à frente da execução de um dos mais relevantes investimentos internacionais atualmente em curso em Portugal, classificado como Projeto de Interesse Nacional.

A futura unidade será dedicada à reparação de componentes e peças de motores de aeronaves, integrando tecnologia avançada na área de Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), segmento em que a Lufthansa Technik é reconhecida como líder mundial.

O projeto ocupará um terreno com cerca de 230 mil metros quadrados no Lusopark e inclui a construção de uma unidade industrial com aproximadamente 55 mil metros quadrados. A infraestrutura será equipada com tecnologia especializada para operações no setor aeronáutico.

Segundo a informação divulgada, o investimento deverá contribuir para a criação de cerca de 700 postos de trabalho nos próximos anos e reforçar o posicionamento de Portugal enquanto plataforma industrial estratégica para a indústria aeronáutica europeia.

A escolha da Dst surge após um processo de negociação e preparação desenvolvido ao longo dos últimos meses. Em comunicado, o presidente do Dstgroup, José Teixeira, considera que a adjudicação representa um reconhecimento da capacidade técnica da empresa e destaca a identificação da construtora com os valores e a cultura empresarial da Lufthansa Technik.

Para a Dst, o projeto representa também a entrada numa infraestrutura considerada estratégica para o futuro da indústria aeronáutica em Portugal, contribuindo para a atração de investimento estrangeiro, a criação de emprego qualificado e o reforço da capacidade industrial instalada no país.

___