Os representantes ucranianos nas negociações de paz com os Estados Unidos e a Rússia voltam a reunir-se hoje com enviados da Casa Branca em Miami, no estado da Flórida, anunciou Rustem Umerov, chefe da delegação de Kiev.

“Terceiro dia de trabalho nos Estados Unidos. Hoje, juntamente com o tenente-general Andrii Hnatov, teremos outra reunião com a delegação americana. Estamos a trabalhar de forma construtiva e substancial. Esperamos continuar a progredir e a alcançar resultados práticos”, escreveu Umerov na rede Telegram.

Umerov e Hnatov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, iniciaram a nova ronda de contactos com representantes norte-americanos e europeus na sexta-feira passada. Pelo lado russo, o enviado do Kremlin, Kirill Dmitriev, manteve consultas com membros da Casa Branca, incluindo Steve Witkoff e Jared Kushner, no sábado, com reuniões programadas para continuar hoje.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou a importância de negociações construtivas, mas lamentou que “apenas cheguem sinais negativos” da Rússia.

“É importante que estas negociações sejam construtivas, e depende muito de a Rússia sentir a necessidade de realmente acabar com a guerra e não se envolver em jogos retóricos ou políticos”, escreveu na rede social X.

A nova ronda decorre num contexto em que Washington mantém o papel de mediador, mas sublinha que não pode impor a paz, segundo o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Por sua vez, Vladimir Putin afirmou recentemente que “a bola encontra-se totalmente do lado dos adversários ocidentais, principalmente do chefe do regime de Kiev e dos seus patrocinadores europeus”, reiterando os objetivos militares da Rússia na Ucrânia e recusando a presença de tropas da NATO como garantia de segurança.

Donald Trump, presidente norte-americano, afirmou que as partes “estão perto de chegar a um acordo” e aconselhou Kiev a agir rapidamente. Zelensky reconheceu progressos com Washington sobre o conteúdo de um plano a apresentar a Moscovo, mas alertou que a Rússia se prepara para mais um ano de guerra em 2026.

Os detalhes do novo acordo não foram divulgados, mas segundo o líder ucraniano envolvem concessões territoriais em troca de garantias de segurança ocidentais, revendo versões anteriores consideradas demasiado favoráveis ao Kremlin.

