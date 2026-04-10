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Segundo a RTP, a UGT ignorou os avanços na proposta na reunião da passada segunda-feira, pelo que o novo encontro pretende dar continuidade ao tema.

Na manhã desta sexta-feira, o secretário-geral da central sindical reuniu-se com a ministra do Trabalho. Durante o encontro, Mário Mourão entregou a Maria do Rosário Palma Ramalho a resolução aprovada na véspera, que rejeita por unanimidade a proposta de pacote laboral.

Não terá sido apresentada qualquer proposta escrita por parte do Governo com alterações ao documento. Mourão sublinhou ainda que um manifesto de intenções é insuficiente, mesmo que contemple medidas consideradas positivas.

Entretanto, sabe-se que o presidente da República, António José Seguro, deverá receber os parceiros sociais em breve.

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