Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A nova moeda será distribuída ao público através das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Terá poder liberatório apenas em Portugal.

No anverso, a moeda apresenta uma representação estilizada da figura feminina da República, acompanhada, na orla superior, pela legenda “República Portuguesa 2026” e pelo escudo de armas de Portugal. Na orla inferior, do lado esquerdo, surgem a inscrição “Casa da Moeda” e o nome da autora.

Já no reverso, destaca-se a entrada principal do Palácio de São Bento, sede do Parlamento. Na orla superior lê-se “50 Anos da Constituição de 1976”, enquanto na parte inferior está inscrito o valor facial.

As características da moeda foram aprovadas pela Portaria n.º 108/2026/1, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 47, de 9 de março. Está definido um limite de emissão de 30 mil moedas com acabamento normal.

O Banco de Portugal informou ainda que a venda ao público será feita exclusivamente nos seus balcões de tesouraria, apenas para moedas com acabamento normal. Durante os primeiros 15 dias após a emissão, cada pessoa poderá adquirir um máximo de quatro exemplares por dia. Não serão efetuadas reservas nem envios por correio.

As tesourarias do Banco de Portugal funcionam em dias úteis, entre as 08h30 e as 15h00.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.