O incidente aconteceu poucas horas depois de Lann ter sido oficialmente nomeada para o cargo, substituindo Acko Ankarberg Johansson, que renunciou no dia anterior. No momento do desmaio, Lann estava ao lado do primeiro-ministro Ulf Kristersson e outros membros do governo quando caiu sobre o púlpito transparente, e bateu com a cabeça no chão.

A vice-primeira-ministra Ebba Busch correu imediatamente para ajudá-la, virando Lann de lado e prestando assistência até que outros políticos e jornalistas se aproximassem para prestar socorro. A conferência de imprensa foi cancelada após o incidente.

Mais tarde, Lann explicou à comunicação social que o desmaio se deveu a uma queda de açúcar no sangue, e afirmou: “Este não foi exatamente um dia normal de terça-feira, e isto é o que pode acontecer quando há uma queda de açúcar no sangue”. Não há confirmação sobre a gravidade de possíveis ferimentos decorrentes da queda.

Antes de assumir o ministério, Elisabet Lann tinha servido como conselheira municipal em Gotemburgo, e a sua nomeação surge num momento de transição rápida no governo sueco.