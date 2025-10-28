Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O NeuroAIreh@b foi desenvolvido por investigadores da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC, do Nova Laboratory for Computer Science and Informatics (NOVA LINCS) e do NeuroRehabLab da Universidade da Madeira. O programa baseia-se em atividades do dia a dia, como ir às compras ou preparar refeições, realizadas num tablet, com o objetivo de simular situações reais e estimular as funções cognitivas afetadas pelo AVC.

A investigadora Joana Câmara, do CINEICC e do NOVA LINCS, explica que “o programa é personalizado de acordo com o perfil neuropsicológico dos sobreviventes, a partir de uma avaliação neuropsicológica compreensiva que serve para definir as exigências do treino cognitivo”. Durante as sessões, os participantes realizam várias tarefas — como conduzir até ao supermercado, selecionar produtos e efetuar pagamentos —, e a dificuldade é ajustada automaticamente “através de algoritmos de inteligência artificial”.

Segundo a investigadora, a experiência é “verdadeiramente interativa”, incluindo “sistemas de pistas, feedback auditivo e visual, e um sistema de aprendizagem sem erro automatizado”, além de elementos de gamificação como medalhas e pontos para aumentar a motivação.

O estudo envolveu 30 sobreviventes de AVC com sequelas cognitivas crónicas, divididos em três grupos. Apenas o grupo que participou no programa digital NeuroAIreh@b mostrou melhorias significativas. “O programa NeuroAIreh@b foi o único a contribuir para a generalização dos ganhos cognitivos obtidos durante a intervenção para a vida real dos sobreviventes de AVC”, destaca Joana Câmara.

Na prática, “isto traduziu-se em melhorias na qualidade de vida e numa maior capacidade para realizar atividades de vida diária na comunidade”, acrescenta, referindo que os participantes que não fizeram qualquer intervenção “pioraram significativamente em vários domínios cognitivos, o que teve um impacto negativo na sua capacidade funcional”.

As avaliações foram feitas antes, após e três meses depois da intervenção, analisando aspetos como atenção, memória, velocidade de processamento e qualidade de vida. Os resultados sugerem que o treino cognitivo mediado por tecnologia pode otimizar o processo de reabilitação e prevenir o declínio cognitivo em pessoas que já sofreram AVC.

“Além das sequelas visíveis após um AVC, existem aquelas a que chamamos sequelas ‘invisíveis’, que são as cognitivas e emocionais que têm merecido menos atenção”, lembra a investigadora. “Os sobreviventes de AVC, mesmo estando na fase crónica, podem beneficiar deste tipo de programas de treino cognitivo, sendo que estes programas podem ajudar a prevenir trajetórias de declínio cognitivo patológicas.”

Joana Câmara reforça que “o AVC representa a principal causa de mortalidade e de incapacidade a longo prazo em Portugal” e defende que é urgente reforçar as equipas de reabilitação com neuropsicólogos e investir em soluções acessíveis como esta, que podem ser aplicadas presencialmente ou à distância.

A próxima fase do projeto passa por testar o NeuroAIreh@b em outras instituições de saúde e com uma amostra maior de participantes, para confirmar os resultados iniciais.

Além de Joana Câmara, participaram no estudo Manuela Vilar (Universidade de Coimbra), Sofia Aguiar (Hospital Central do Funchal) e os investigadores da Universidade da Madeira Teresa Paulino, Sergi Bermúdez i Badia, Ana Lúcia Faria e Eduardo Fermé.

Os resultados deste estudo estão disponíveis no artigo científico "Comparing adaptive tablet-based cognitive training and paper-and-pencil cognitive training: a pilot randomized controlled trial with community-dwelling stroke survivors" ("Comparação entre o treino cognitivo adaptativo mediado pelo tablet e o treino cognitivo em papel-e-lápis: um estudo-piloto de tipo ensaio clínico, aleatorizado e controlado com sobreviventes de AVC na comunidade", em português), publicado no International Journal of Clinical and Health Psychology.

