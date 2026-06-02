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Portugal vai participar na próxima fase de testes de uma nova injeção contra cancros da cabeça e do pescoço que apresentou resultados considerados “sem precedentes” em ensaios clínicos, diz o Expresso.

Segundo o jornal, os hospitais de Gaia-Espinho, IPO do Porto, Santa Maria, CUF Descobertas e Portimão já iniciaram o recrutamento de participantes. O ensaio destina-se a doentes com carcinomas da cabeça e do pescoço incuráveis por terapias locais e que ainda não tenham recebido qualquer tratamento para a doença.

A nova fase do estudo surge após a apresentação de resultados no encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), realizado em Chicago. Segundo os dados divulgados, entre os 102 doentes tratados com a substância amivantamab, 43 registaram diminuição ou desaparecimento completo dos tumores. Destes, 28 tiveram uma redução significativa da doença e 15 viram o cancro ser totalmente eliminado após poucas semanas de tratamento.

Citado pelo Expresso, o oncologista Diogo Alpuim Costa, investigador principal do ensaio em Portugal, adiantou que o primeiro doente deverá ser incluído ainda este mês na CUF Descobertas. Os participantes serão tratados com amivantamab em combinação com imunoterapia, numa estratégia que pretende aumentar as probabilidades de sucesso da nova abordagem terapêutica.

O amivantamab está também a ser estudado em Portugal no contexto do cancro do pulmão de não pequenas células. Além disso, encontra-se atualmente em avaliação em cerca de 60 ensaios clínicos para diferentes tipos de tumores, incluindo os cancros colorretal, cerebral e gástrico.

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