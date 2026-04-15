Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A plataforma permite consultar vários milhões de cartões de filiação do partido, conhecidos como “NSDAP-Mitgliederkartei”, tornando possível identificar antigos membros do partido entre 1925 e 1945.

O sistema foi criado pelo jornal alemão Die Zeit em colaboração com arquivos da Alemanha e dos Estados Unidos, com base em documentação histórica que durante décadas só podia ser consultada através de pedidos formais aos arquivos.

Desde o seu lançamento, no início de abril, a ferramenta tem tido uma procura massiva, tendo sido acedida milhões de vezes e partilhada milhares de vezes, segundo a publicação alemã.

Um dos utilizadores, o austríaco Christian Rainer, antigo editor da revista "profil", contou à BBC que encontrou o nome do seu avô em poucos segundos, descobrindo que este se tinha inscrito no Partido Nazi poucos dias após a anexação da Áustria pela Alemanha, em 1938.

“Descobri que ele se tornou membro do partido a 21 de abril de 1938, apenas alguns dias depois do Anschluss”, referiu, acrescentando que nunca conheceu o avô, que morreu antes do seu nascimento, em 1961.

Christian Rainer afirmou que sempre soube que o avô tinha proximidade com o regime nazi, mas ficou surpreendido com a rapidez da adesão. Sublinhou ainda que o avô era académico e que “deveria ter sabido quem eram os nazis em 1938”.

O utilizador destacou também o impacto pessoal da ferramenta, referindo que a pesquisa permitiu excluir outros familiares, incluindo o pai, de qualquer ligação ao partido.

Segundo o Die Zeit, o interesse público tem sido “avassalador”. Uma porta-voz do jornal confirmou que o sistema tem sido amplamente utilizado desde a sua disponibilização.

Um dos testemunhos recolhidos pelo jornal refere o impacto emocional da descoberta: “Já encontrei dois familiares próximos, o que destrói o mito de que ninguém na nossa família esteve envolvido. Aos 71 anos, esta mudança de perspetiva é um choque profundo”.

Estima-se que cerca de 10,2 milhões de alemães tenham sido membros do Partido Nazi entre 1925 e 1945.

Os cartões de filiação, originalmente guardados em Munique, estiveram perto de ser destruídos no final da Segunda Guerra Mundial, mas foram salvos e posteriormente utilizados no processo de desnazificação no pós-guerra. Durante décadas, estiveram sob custódia dos Estados Unidos, tendo sido posteriormente transferidos para os arquivos federais alemães.