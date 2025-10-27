Uma nova ciclovia vai unir, até 2026, o Polo Universitário da Asprela a Campanhã. A obra, iniciada esta segunda-feira pela Câmara do Porto, pretende criar um eixo de mobilidade suave de 3,5 quilómetros entre a FEUP e o Bairro de Rebordãos.
Nova ciclovia vai ligar Asprela a Campanhã em 2026. Haverá condicionamentos de trânsito e estacionamento durante as obras
27 out 2025 13:37
- MadreMedia · Atualidade · 24 out 2025 11:51
