Com um investimento de 595 mil euros e um prazo de execução de 365 dias, o projeto é promovido pela autarquia através da GO Porto, empresa municipal responsável pela gestão de obras públicas. A nova via ciclável terá 3,5 quilómetros de extensão e ligará à rede de ciclovias já existente na cidade.

O trajeto da futura ciclovia incluirá várias artérias do Porto Oriental, entre elas a Rua Frei Vicente de Soledade e Castro, Rua Henrique Sousa Reis, Rua do Bairro da Areosa, Rua Professor António Cruz, Rua de Santa Justa, Rua Dr. Lopo de Carvalho, Rua Porto Feliz, Travessa Nova de Currais e Rua de Currais.

De acordo com o comunicado da Câmara, o projeto contempla troços com ciclovias segregadas, zonas partilhadas entre peões e automóveis, e uma reorganização do estacionamento, além da melhoria da iluminação pública e da sinalização horizontal e vertical, reforçando a segurança dos utilizadores. Serão ainda aplicadas soluções de pavimentos drenantes e feita a relocalização de infraestruturas, de forma a garantir uma melhor gestão das águas pluviais e maior conforto de circulação.

Durante a execução da obra, haverá condicionamentos temporários de trânsito e estacionamento em várias ruas da zona oriental. A primeira fase, que decorre até ao início de fevereiro de 2026, abrangerá a Travessa Nova dos Currais, a Rua de Currais, a Rua do Porto Feliz, a Rua de Santa Justa e a Rua Dr. Lopo de Carvalho.

Em alguns troços, o trânsito passará a circular de forma alternada ou em sentido único, sendo no entanto garantido o acesso local.

A empreitada é candidata a financiamento europeu no âmbito do programa Norte 2030, que apoia projetos alinhados com metas de sustentabilidade e mobilidade urbana verde.