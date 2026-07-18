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Em entrevista à SIC, admitiu que o processo de correção "não correu bem", com falhas de comunicação e casos em que a mesma pergunta teve de ser corrigida três vezes, mas atribuiu também responsabilidades às escolas por atrasos no envio das provas. Reconheceu ainda que centenas de provas ficaram com a menção "suspenso", por motivos que disse não poder detalhar antes de uma auditoria.

O ministro acusou alguns professores classificadores de fazerem "relatos falsos" nas últimas semanas, embora tenha reconhecido o esforço de quem trabalhou fora de horas, incluindo, ainda na manhã de sexta-feira, professores a corrigir provas de Português. Confirmou que o Governo vai pagar horas extraordinárias, mas sem data definida.

Fernando Alexandre revelou também ter decidido adiar a divulgação das notas do 9.º ano para priorizar o secundário, remetendo a nova data para segunda-feira, dia 20. Sobre a sua continuidade no cargo, disse estar "de consciência tranquila" mas deixou a decisão nas mãos do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O Ministério da Educação anunciou que o EduQA/JNE vai explicar já este sábado, dia 18, as situações dos alunos com nota "suspensa" nas pautas, divulgando as soluções e orientações a adotar.

Surgiu entretanto, segundo o Observador, um site de monitorização informal, o 'metaESTUDANTES', onde alunos, encarregados de educação, professores e funcionários podem reportar de forma anónima se as notas foram ou não afixadas nas suas escolas, com os resultados a serem mostrados num mapa em tempo real. Segundo o site, cuja fiabilidade não está confirmada, mais de 80 escolas já teriam afixado as notas, com mais de mil reportes registados. Este site segue-se a outro, o 'metaPROF', criado dias antes para reunir testemunhos de professores e estudantes sobre a situação.