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No documento, assinado pelo presidente do JNE, Rui Pires, é indicado que as pautas com os resultados das provas finais do ensino básico serão remetidas às escolas até ao final do dia, para que possam ser divulgadas "logo no início da manhã do dia 20 de julho, se possível até às 09h30".

O JNE informa ainda que os alunos que necessitem de se inscrever para a segunda fase das provas deverão fazê-lo durante a segunda-feira, cabendo às escolas prestar o apoio necessário para assegurar a realização dessas inscrições.

A mesma comunicação sublinha que, caso não seja possível concluir a inscrição antes da data da prova, os estabelecimentos de ensino deverão dar prioridade à realização dos exames pelos alunos, em particular da prova de Português, marcada para terça-feira, 21 de julho, bem como das restantes provas previstas para esse dia.

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