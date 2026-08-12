Numa 'story' da rede social Instagram, Seguro aparece na fotografia de fato com óculos postos em direção ao Sol, iluminado pela luz solar, ao som da canção "Here Comes The Sun" dos The Beatles.

António José Seguro créditos: Instagram | António José Seguro

De recorde que hoje Portugal testemunhou pela primeira vez desde 1912 um eclipse total do Sol, na pequena zona do Parque Natural de Montesinho, em Bragança. O fenómeno teve uma duração aproximada de 26 segundos.

No restante território nacional, o eclipse foi parcial, variando a percentagem de ocultação do Sol entre 92% e 99% no continente e entre 74% e 77% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

O fenómeno raro, um eclipse total do Sol acontece quando a Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados e a Lua oculta completamente o disco solar por alguns momentos, tornando visível no céu o efeito de 'anel de diamante'.

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