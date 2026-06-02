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De acordo com o ponto de situação divulgado pelo IPMA, dez estações meteorológicas automáticas da sua rede de monitorização continuam em situação de onda de calor. O fenómeno mantém-se nas regiões Norte e Centro interior e no Alentejo, enquanto as regiões do litoral já não se encontram abrangidas por esta situação.

Os dados observados até 1 de junho indicam que este episódio apresenta uma duração média de 9,3 dias em onda de calor, classificando-se como o terceiro mais longo registado desde 1941. O valor mais elevado continua a corresponder ao ano de 1964, com uma duração média de 9,7 dias.

A magnitude média da atual onda de calor atingiu os 77,3°C, o que a coloca como a segunda mais elevada desde o início dos registos considerados pelo IPMA. O valor máximo permanece o registado em 1965, com 81,5°C.

Numa atualização anterior, divulgada a 28 de maio, o IPMA indicava que 16 estações meteorológicas automáticas se encontravam em onda de calor, tendo sido assinalada a interrupção do fenómeno na estação de Vila Real de Santo António.

Nessa mesma atualização foi destacado um novo extremo absoluto de temperatura máxima para o mês de maio, registado em Mora, com 40,3°C. Segundo o IPMA, as estações de Mora e Alvega ultrapassaram o anterior recorde absoluto de maio, de 40°C, observado nas Termas de Monfortinho, em Idanha-a-Nova, nos dias 30 e 31 de maio de 2001, e no Pinhão, concelho de Alijó, a 30 de maio de 1953.

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