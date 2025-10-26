Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Não se desiste do Benfica e eu não desisto do Benfica”, afirmou o candidato, sublinhando o orgulho em ter participado “num dia histórico para os benfiquistas”. “Em primeiro lugar, ontem foi um dia excelente para os benfiquistas. É um dia do qual temos de ter orgulho. É um enorme orgulho fazer parte dos candidatos que estiveram nesta jornada inesquecível e que vai marcar a nossa história para sempre”

Noronha Lopes reconheceu que o resultado “não foi o que gostaria de ter”, mas destacou que “quase 60% dos benfiquistas não se reveem no rumo atual do clube”. Prometeu agora trabalhar para “agregar os votos de todos os que querem uma evolução com tranquilidade” e reforçou que mantém “a mesma energia, convicção e determinação” desde que apresentou a candidatura.

Garantiu que vai “trabalhar para unir todos os que querem uma evolução com tranquilidade e um projeto conhecido”. O candidato destacou que a segunda volta marca o início de uma nova eleição, com apenas dois candidatos, o que permitirá “uma discussão mais profunda e esclarecedora, centrada nas ideias e nas pessoas”.

Reforçou ainda a sua “humildade democrática” e prometeu visitar “todas as Casas do Benfica” para ouvir os sócios. “Não dou nenhum voto por adquirido, nem nenhum como perdido. Nesta nova fase, quero esclarecer os benfiquistas e merecer a sua confiança.”

