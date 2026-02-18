Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A circulação de comboios na Linha de Cascais em via dupla foi retomada hoje pelas 18:30, com a reposição gradual dos serviços, embora possam ainda ocorrer "alguns constrangimentos", segundo a CP.

Até à normalização dos horários, a oferta será reforçada em hora de ponta, com comboios de 15 em 15 minutos, com paragem em todas as estações, entre as 07h00 e as 09h00 e as 17h00 e as 20h00, no sentido Cais do Sodré - Cascais, e as 07h03 e as 09h33 e as 17h03 e as 20h03, no sentido Cascais - Cais do Sodré.

Fora deste horário, os comboios, que também efetuarão paragem em todas as estações, terão partida da sua estação de origem a cada 30 minutos.

A circulação de comboios na Linha de Cascais estava condicionada desde o dia 5 de Fevereiro devido aos estragos provocados pelo mau tempo nos carris, na zona da Cruz Quebrada. Desde então e até hoje, a circulação entre Paço de Arcos e Algés (ou seja, estações de Caxias e Cruz Quebrada) era feita apenas por uma via.

No resto do país persistem ainda condicionamentos na circulação ferroviária em alguns serviços e linhas: Comboios Urbanos de Coimbra; Comboio Internacional Celta; Linha da Beira Baixa; Linha do Douro e Linha do Oeste.

