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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, escreveu na rede social X já ter entrado em contacto com o autarca de Arad, Yair Maayan, e pediu que transmitisse, em nome de todos os cidadãos de Israel, "as orações pela paz dos feridos".

Afirmou ainda estar a reforçar os serviços de emergência e resgate para o terreno e deixou um alerta: "Estamos determinados a continuar atacando nossos inimigos em todas as frentes."

Segundo as autoridades de emergência, cerca de 100 pessoas ficaram feridas, entre as quais um rapaz de 5 anos e outro de 12. Em Arad, uma menina de 5 anos encontra-se em estado grave após o impacto de um míssil balístico.

Os serviços de emergência da Magen David Adom indicaram estar a prestar assistência a dezenas de vítimas, com ferimentos que variam entre ligeiros e graves.

Em Dimona, um míssil iraniano conseguiu passar os sistemas de defesa aérea e atingir um ponto estratégico, causando pelo menos 47 feridos.

A cerca de 13 quilómetros de Dimona situa-se uma instalação amplamente associada ao alegado arsenal nuclear não declarado de Israel. Oficialmente, o complexo é descrito como um centro de investigação, mas, ao longo de décadas, tem sido considerado um “segredo aberto” que foi ali desenvolvido armamento nuclear, apesar da posição ambígua mantida pelos sucessivos governos israelitas, revela a "BBC".

A estação televisiva israelita, Channel 13, avançou indicações preliminares de possíveis vítimas mortais, escreve o "The Guardian", embora sem confirmação oficial até ao momento.

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