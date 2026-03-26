Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Quero morrer bonita. Sempre pensei que queria morrer bem vestida. Vou usar o meu vestido mais bonito e maquilhar-me; será algo simples", disse numa entrevista ao programa "Ahora Sonsoles" da Antena 3, cita o diário espanhol El País. Convidou a família para se despedir, mas quer estar sozinha no momento da morte.

Nascida numa família profundamente disfuncional, Noelia passou grande parte da infância e adolescência em lares de acolhimento devido a vícios e problemas de saúde mental dos pais. A jovem identifica uma violação coletiva em 2022 como o ponto de viragem: a 4 de outubro desse ano, depois de consumir cocaína, saltou de um quinto andar e ficou paraplégica.

A Comissão Catalã de Garantia e Avaliação, organismo responsável pela aplicação da lei da eutanásia na região, aprovou por unanimidade o pedido de Noelia para ter uma morte assistida em julho de 2024, por considerar que todos os requisitos legais estavam preenchidos: a jovem apresentava um quadro clínico "irreversível" que lhe causava "grave dependência, dor crónica e debilitante e sofrimento".

Inconformado, o pai tentou impedir a morte da filha na justiça e contratou os serviços da Associação de Advogados Cristãos, uma organização que tem como uma das principais causas o combate à eutanásia. A associação conseguiu suspender o processo durante um ano e oito meses, entre julgamentos, decisões e recursos.

Noelia lamentou que o pai tenha tentado impedir legalmente a sua decisão. "Não respeitou a minha decisão e nunca a respeitará. Queria colocar a casa que comprou em meu nome para poder continuar a receber pensão de alimentos. Depois disso, recusa-se a colocar a casa em meu nome, a pagar o funeral, a ir à eutanásia ou ao enterro, e diz que não quer saber mais nada sobre mim. Que, para ele, eu já estou morta. Compreendo. Ele é pai e não quer perder uma filha, mas não me ouve. Nunca me telefona, nunca me escreve. A única coisa que faz é trazer-me comida. Porque é que me quer viva, para me manter num hospital?", questiona.

No mesmo dia em que fala, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), sediado em Estrasburgo, rejeitou o último recurso apresentado em nome do pai. Os vários tribunais confirmaram sempre a legalidade da eutanásia concedida a Noelia e o Supremo encerrou o caso em janeiro.

Segundo a jornalista que entrevistou Noelia, foi ela própria que contactou a Antena 3 para deixar uma mensagem póstuma. O programa, filmado em casa da avó de Noelia, combina fragmentos da sua história, conversas com a mãe e a avó e comentários de especialistas.

"Não quero ser um exemplo para ninguém, é simplesmente a minha vida", diz. "Finalmente consegui. Vamos ver se finalmente consigo descansar". Noelia será sedada e receberá a injeção esta quinta-feira, no seu quarto, no lar de idosos Sant Pere de Ribes, onde vive e onde se sente "mais protegida".

Desde que a lei da eutanásia foi aprovada, em junho de 2021, até final de 2024, foram feitos 2 432 pedidos de morte assistida, dos quais 1 123 foram aceites, segundo dados do Relatório Anual de Eutanasia do Ministério da Saúde de Espanha.

Em Portugal, a Lei da Eutanásia foi aprovada em maio de 2023, mas ainda aguarda a publicação da regulamentação em Diário da República. Três normas da versão mais recente voltaram a ser declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Apesar de a maior parte do diploma ser considerada válida, o chumbo obriga à revisão do texto no Parlamento.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.