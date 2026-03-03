Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado conjunto, as três autoridades avançam com dados da campanha “Ligue-se à Vida — Não ao Telemóvel”, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2026, nos distritos de Braga, Santarém e Aveiro e regiões autónomas dos Açores e Madeira.

Durante a campanha, a PSP e GNR fiscalizaram 609.089 veículos.A GNR, que envia dados globais, fiscalizou 553.597 e a PSP 55.492, dos quais 48.074 no continente e 7.418 nas regiões autónomas.

Durante o mesmo espaço de tempo, a PSP detetou 5.077 infrações rodoviárias (4.659 no continente e 418 nas regiões autónomas), entre elas 180 relacionadas com o uso indevido de telemóvel no continente e 11 nas regiões autónomas. Por seu turno, a GNR registou no continente e regiões autónomas 12.813 infrações, 981 delas devido ao uso de telemóvel.

Do total de infrações, por manuseamento do telemóvel, 99% ocorreram no continente e 1% nas Regiões Autónomas.

A campanha teve como principal objetivo sensibilizar os condutores para os riscos associados à utilização do telemóvel durante a condução e à semelhança de campanhas anteriores, contou com a participação dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, na realização de ações de sensibilização.

Inserida no PNF — 2026, a campanha foi divulgada nos meios digitais e em cinco ações de sensibilização da ANSR, realizadas, em simultâneo, com as operações de fiscalização da GNR e da PSP, em Celeirós, em Braga, em Santarém, em Torres Novas e em Albergaria-a-Velha. Idênticas ações ocorreram nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Na campanha foram sensibilizados 601 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas as mensagens de que a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes o risco de acidente.

A uma velocidade de 50 km/h, olhar para o telemóvel durante três segundos é o equivalente a conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equiparado a uma fila de 10 carros, referem.

A PSP e a GNR advertem ainda que o uso do telemóvel durante a condução provoca um aumento no tempo de reação a situações imprevistas, superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8 g/l.

Durante esta campanha, foram ainda fiscalizados automaticamente por radar 3,5 milhões veículos, dos quais 546.145 pela PSP e GNR e 2,9 milhões pelo Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR, tendo sido detetadas 7.814 infrações relativas ao excesso de velocidade, que está na origem de cerca de um terço das mortes nas estradas.

A nota destaca ainda que entre as principais infrações detetadas nesta campanha, 665 foram relativas à condução sob o efeito do álcool.

No decurso da campanha, registaram-se 2.882 acidentes, dos quais resultaram seis mortos, 38 feridos graves e 815 feridos ligeiros.

Relativamente ao período homólogo de 2025, verificaram-se mais 316 acidentes, menos uma vítima mortal, menos 11 feridos graves e mais 106 feridos ligeiros.

