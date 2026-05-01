O Presidente da República assinalou o 1.º de Maio com uma mensagem centrada na dignidade do trabalho e nos desafios atuais enfrentados pelos trabalhadores, sublinhando que “o 1.º de Maio não é apenas uma data no calendário”, mas “a afirmação de que a dignidade do trabalho é inseparável da dignidade humana”.
No dia do trabalhador, Seguro luta contra a precariedade, a favor da dignidade e a pensar no trabalho do futuro
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