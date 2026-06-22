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“A Reforma exige eleições, e estamos prontos para promover uma mudança radical. Se o Partido Trabalhista pensa que pode enfiar mais um político profissional no n.º 10, vai ter uma surpresa”, escreveu Nigel Farage numa publicação no X.

Numa outra publicação, Farage afirma que Starmer não é o primeiro-ministro que depõe e garante que não será o último. Neste post no Substack, o líder do Partido Reformista aponta fracassos a David Cameron, Theresa May, Rishi Sunak e garante que o próximo será Andy Burnham.

Segundo o JN, o Partido Reformista lidera as sondagens há quase dois anos e meio e conseguiu os melhores resultados nas eleições locais e regionais em maio deste ano.

Também o líder dos Verdes quer uma "mudança de rumo ousada" e deixa avisos a Andy Burnham. Zack Polanski, líder do partido, garante que o Reino Unido precisa de uma rutura com as políticas atuais. “Este país precisa de uma mudança de rumo ousada. Starmer perdeu a confiança do país devido ao seu fracasso absoluto em desafiar o poder e a riqueza de um establishment que se serviu a si próprio, enquanto deixou a vasta maioria numa crise de custo de vida e perante os piores impactos da crise climática e da natureza”, disse numa publicação no X.

Zack Polanski garante que, se Andy Burnham vier a ocupar Downing Street, "terá se der ousado ou estará perdido".

Já Ursula von der Leyen elogiou Starmer, garantido que a segurança europeia e ucraniana é hoje mais forte graças ao contributo do primeiro-ministro demissionário. “Muitos líderes levam anos para se tornarem o estadista que se tornou em apenas dois anos. A segurança europeia e ucraniana está mais forte graças a si. Obrigado, caro Keir”, escreveu von der Leyen no X.

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