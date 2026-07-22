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A data do julgamento foi anunciada hoje, 22 de julho, durante uma audiência preliminar perante um tribunal federal em Manhattan, nos Estados Unidos da América (EUA).
De acordo com a RTP, o início do julgamento em junho do próximo ano foi pedido pelo juiz Alvin Hellerstein, o procurador responsável pelo caso e pelo procurador distrital Jay Clayton.
A decisão surgiu depois de os EUA terem autorizado a Venezuela a pagar os serviços prestados por advogados, o que a administração de Trump tinha bloqueado devido a sanções internacionais contra o país.
Nicolás Maduro e a mulher foram capturados em janeiro, numa operação norte-americana que envolveu tropas terrestres e cerca de 250 aeronaves e helicópteros.
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