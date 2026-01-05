Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Bloomberg law, Barry Pollack apresentou esta segunda-feira uma notificação de comparecimento como advogado de Nicolás Maduro no caso de narcoterrorismo do Distrito Sul de Nova Iorque, antes de uma audiência marcada para o meio-dia.

A mulher, Cilia Flores, será representada por Mark Donnelly, procurador federal de Houston, que também apresentou uma audiência inicial.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhado da esposa, Cilia Flores, chegaram hoje ao tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, em Manhattan, Nova Iorque, onde a lista completa de acusações será lida mais tarde, diz o The Guardian.

Em 2024, o fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, obteve a sua liberdade após alcançar um acordo de admissão de culpa com a justiça americana, encerrando uma saga judicial de mais de uma década.

*Notícia atualizada com a defesa de Cilia Flores, mulher de Nicolás Maduro.