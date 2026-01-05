Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo o Bloomberg law, Barry Pollack apresentou esta segunda-feira uma notificação de comparecimento como advogado de Nicolás Maduro no caso de narcoterrorismo do Distrito Sul de Nova Iorque, antes de uma audiência marcada para o meio-dia.
A mulher, Cilia Flores, será representada por Mark Donnelly, procurador federal de Houston, que também apresentou uma audiência inicial.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhado da esposa, Cilia Flores, chegaram hoje ao tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, em Manhattan, Nova Iorque, onde a lista completa de acusações será lida mais tarde, diz o The Guardian.
