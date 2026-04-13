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A contratação da plataforma NewsWhip pelo Governo português está a gerar controvérsia política e mediática, devido às funcionalidades da ferramenta e ao seu potencial impacto na relação com jornalistas e órgãos de comunicação social.

A NewsWhip, uma empresa irlandesa, disponibiliza uma plataforma digital que permite monitorizar notícias e redes sociais em tempo real, identificando conteúdos com potencial de viralização e analisando o impacto de artigos e autores. A ferramenta recorre a inteligência artificial e a métricas preditivas para antecipar tendências e possíveis crises mediáticas.

O Governo recorreu a este serviço com o objetivo de acompanhar o que é publicado online e reforçar a sua capacidade de resposta comunicacional. O contrato terá um valor de cerca de 40 mil euros, somando-se a licenças anteriormente adquiridas.

No entanto, algumas das funcionalidades da plataforma estão no centro da polémica. Entre elas, a possibilidade de criar rankings de jornalistas com base no alcance e impacto das suas publicações, bem como a identificação de vozes influentes no espaço mediático e digital.

Estas características levantaram preocupações junto de partidos da oposição e de vários setores ligados à comunicação social. O Partido Socialista já veio pedir esclarecimentos e maior transparência quanto ao uso da ferramenta, alertando para o risco de monitorização de jornalistas e eventual tentativa de condicionamento da agenda mediática. Também o Bloco de Esquerda refere que está em causa uma ferramenta com a finalidade de construir "perfis individualizados e hierarquizados de jornalistas em função da repercussão do seu trabalho", algo que considera ser uma prática "particularmente grave".

Em resposta, o Governo rejeita as críticas e assegura que a utilização da NewsWhip se limita ao acompanhamento de informação pública. O executivo descreve a plataforma como um “clipping moderno”, sublinhando que não existe qualquer intenção de vigiar jornalistas ou interferir com a liberdade de imprensa.

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