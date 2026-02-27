Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Netflix abandonou a sua tentativa de aquisição da Warner Bros Discovery, recusando-se a aumentar a sua oferta pelo histórico estúdio de Hollywood e pelo negócio de streaming, após considerar que a proposta melhorada da Paramount Skydance era “superior”, diz o The Guardian.

Numa declaração na quinta-feira à noite, os co-diretores executivos da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, explicaram que “ao preço necessário para igualar a mais recente oferta da Paramount Skydance, o negócio deixou de ser financeiramente atrativo”.

A oferta revista da Paramount previa 31 dólares por ação, acima dos 30 dólares inicialmente propostos, um valor de rescisão regulatória de 7 mil milhões de dólares caso a fusão não fosse aprovada, e uma “taxa progressiva” de cerca de 650 milhões de dólares em numerário por trimestre a partir de setembro.

A Netflix teve quatro dias úteis para superar a oferta da Paramount, mas decidiu rapidamente não o fazer.

David Zaslav, presidente e diretor executivo da Warner Bros Discovery, emitiu também uma declaração na quinta-feira à noite, descrevendo a Netflix como “uma grande empresa” e elogiando a sua liderança. “Desejamos-lhes sucesso no futuro”, disse.

A relutância da Netflix em rever a sua oferta de 82,7 mil milhões de dólares pelos estúdios e ativos de streaming da Warner Bros Discovery significa que a família Ellison, proprietária da Paramount Skydance, deverá agora adquirir a totalidade da empresa, incluindo a rede de notícias por cabo CNN.

