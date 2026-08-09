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O anúncio foi feito este domingo durante uma reunião do Governo israelita. "Israel rejeita o documento de 15 pontos", afirmou Netanyahu, acrescentando que as Forças Armadas israelitas "não efetuarão qualquer retirada até que o Hamas esteja genuinamente desarmado".

Segundo o primeiro-ministro, o Exército continuará também a impedir ameaças contra as suas forças e os cidadãos israelitas.

No mês passado, o Board of Peace de Trump anunciou ter alcançado um acordo para o "desarmamento completo" do Hamas e de outros grupos armados em Gaza. O Hamas afirmou, contudo, que a entrega das suas armas pesadas estaria dependente do fim de "todas as formas de agressão" israelita e da retirada das forças de Israel do território, de acordo com a BBC.

Israel continuou a realizar ataques contra Gaza desde que aceitou um primeiro cessar-fogo no território, em outubro do ano passado.

Netanyahu exige desarmamento antes da retirada

Trump tinha anunciado no mês passado um "passo monumental rumo a uma paz e segurança duradouras", depois de o Hamas ter afirmado aceitar um plano para o desarmamento em Gaza.

Netanyahu defende, porém, que o Hamas deve entregar as armas antes de qualquer retirada israelita e rejeita aquilo que classificou como um desarmamento "fictício".

O primeiro-ministro israelita afirmou estar atualmente a discutir com responsáveis norte-americanos a forma de avançar com o plano. "Eles têm ideias; algumas são aceitáveis para nós e outras não, e sabemos como defender a nossa posição nestas questões", afirmou.

A posição surge poucos meses antes das eleições israelitas, num contexto em que Netanyahu enfrenta pressão dos seus aliados de extrema-direita para realizar uma nova votação no Governo e pôr fim ao plano para Gaza. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, já classificou o projeto como "inaceitável".

A rejeição representa mais um obstáculo ao plano de paz para Gaza apresentado por Donald Trump em setembro do ano passado.

O projeto previa a criação do Board of Peace, responsável por supervisionar a implementação do acordo, bem como o desarmamento do Hamas, a retirada das tropas israelitas e a reconstrução de Gaza.

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