Num comunicado citado pelo Times of Israel, o gabinete do primeiro-ministro afirmou que Netanyahu “instruiu as Forças de Defesa de Israel a realizar ataques imediatos e poderosos na Faixa de Gaza”.

A decisão foi tomada depois de uma reunião convocada de urgência em Jerusalém para discutir a resposta de Israel às alegadas violações do cessar-fogo, mediado por potências internacionais.

Segundo o governo israelita, tropas do exército foram atacadas no sul da Faixa de Gaza e ocorreram novas violações por parte do Hamas relacionadas com a devolução de corpos de reféns israelitas. Israel acusa o grupo palestiniano de não cumprir os termos do acordo que previa a devolução integral dos corpos como condição para a manutenção da trégua.

O cessar-fogo, em vigor há várias semanas, tinha como objetivo permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza e criar condições para um eventual avanço diplomático. No entanto, os incidentes recentes voltaram a elevar a tensão entre as duas partes.

O Hamas anunciou, entretanto, que vai adiar a devolução do corpo de um refém, que estava marcada para as 20h00 de hoje.

Numa declaração também citada pelo jornal internacional, o Hamas diz que a medida é uma resposta às “violações do acordo de cessar-fogo pela ocupação”.

