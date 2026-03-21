Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na intervenção, Netanyahu descreveu Israel como uma “posição avançada” na defesa dessa civilização face ao que classificou como “fanatismo radical muçulmano”, acrescentando que essa ameaça não afeta apenas Israel, mas também países árabes aliados e as nações representadas no encontro.

O chefe do Governo israelita elogiou ainda o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que descreveu como “uma rocha” em tempos turbulentos e um líder capaz de garantir estabilidade, segurança e proteção aos cidadãos.

A conferência decorre pela quinta vez em Budapeste e reúne cerca de 700 participantes de 51 países, incluindo o Presidente argentino, Javier Milei, e o líder do partido espanhol Vox, Santiago Abascal. Entre os presentes está também a líder da Alternativa para a Alemanha (AfD), Alice Weidel. É ainda esperada a participação do presidente do Chega, André Ventura, e de Eduardo Bolsonaro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.