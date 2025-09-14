O Fórum Reféns e Famílias Desaparecidas: Tragam-nos para Casa Agora escreveu nas redes sociais que o ataque israelita ao Qatar na semana passada demonstra que "de cada vez que um acordo se aproxima, Netanyahu sabota-o".

Os comentários do grupo foram feitos depois de Israel ter realizado um ataque contra altos dirigentes do Hamas na capital do Qatar, Doha, que, segundo o Hamas, matou cinco dos seus membros e um oficial de segurança do Qatar.

No sábado, Netanyahu disse que livrar-se dos líderes do Hamas no Qatar "eliminaria o principal obstáculo" à libertação dos reféns e ao fim da guerra.

Acusou ainda o Hamas de bloquear todas as tentativas de cessar-fogo para prolongar a guerra em Gaza.

As famílias dos reféns descreveram a resposta do primeiro-ministro israelita como "a mais recente desculpa para não trazer de volta" os seus entes queridos.

"A operação dirigida no Qatar provou, sem sombra de dúvida, que existe um obstáculo ao regresso dos 48 reféns e ao fim da guerra: o primeiro-ministro Netanyahu", afirmaram.

"Chegou a hora de acabar com as desculpas criadas para ganhar tempo e agarrar-se ao poder".

O grupo acrescentou que a "procrastinação" de Netanyahu custou "a vida a 42 reféns e ameaça a vida de outros reféns que mal sobrevivem".

