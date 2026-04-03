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"Juntamente com nossos amigos americanos, continuamos a esmagar o regime terrorista no Irão. Estamos a eliminar comandantes e a bombardear pontes e infraestruturas", assegurou, revelando que a força aérea israelita "destruiu 70% da capacidade de produção de aço do Irão", o que priva as forças armadas iranianas "de fontes de financiamento e de capacidade para produzir grandes quantidades de armas".

"Em plena coordenação entre mim e o presidente Donald Trump, entre as Forças de Defesa de Israel e as forças armadas dos EUA, continuaremos a esmagar o Irão. Este regime está mais fraco do que nunca e Israel está mais forte do que nunca", sublinhou Netanyahu.

O primeiro-ministro israelita acrescentou ainda vão continuar os ataques ao Hezbollah "com força" e o objetivo é continuar a "expandir a zona de segurança" no sul do Líbano.

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