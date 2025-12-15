Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Netanyahu afirmou que já em agosto havia alertado Albanese sobre os riscos de o governo reconhecer um Estado palestiniano, dizendo que essa decisão “incendia o ódio antissemita, encoraja quem ameaça os judeus na Austrália e alimenta o ódio aos judeus nas vossas ruas”. O primeiro-ministro israelita acusou Albanese de ter substituído a fraqueza por mais fraqueza e de ter permitido a propagação do antisemitismo no país, resultando nos “horríveis ataques”.

O primeiro-ministro australiano optou por não responder diretamente às acusações, apelando à união nacional. “Este é um momento para os australianos se unirem. É exatamente isso que faremos”, declarou Albanese numa conferência de imprensa.

Netanyahu destacou ainda a coragem de um cidadão que conseguiu desarmar um dos atacantes, referindo-se a ele como “um homem muçulmano corajoso” que evitou mortes de inocentes, embora a religião do indivíduo não estivesse confirmada até segunda-feira de manhã.

