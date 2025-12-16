Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa pretende alertar a população para a importância de doar sangue, sobretudo durante a época festiva, período em que a disponibilidade de dadores tende a diminuir, apesar de as necessidades se manterem ou aumentarem.

A campanha surge num contexto considerado preocupante, após a divulgação recente dos níveis de reserva de sangue do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). Segundo a FEPODABES, é urgente reforçar os stocks para evitar que tratamentos de alguns doentes possam ficar comprometidos. O apelo incide, em particular, nos grupos sanguíneos O+, O–, B– e A–.

Débora Picoito, ex-concorrente da Casa dos Segredos 4, é a madrinha desta campanha nacional. Atualmente taróloga e com presença ativa nas redes sociais, é dadora regular de sangue e associa-se à iniciativa com a frase: “Eu já dei sangue, e tu?”.

O presidente da FEPODABES, Alberto Mota, sublinha que o país entrou em fase epidémica de gripe, um cenário que poderá agravar-se nos próximos dias, reforçando a necessidade de dádivas por parte de todos os cidadãos que se encontrem saudáveis.

O responsável alerta ainda para a diminuição do número de dadores regulares, salientando que muitos pertencem a gerações mais velhas que, ao atingirem os 65 anos, deixam de poder doar sangue. “É uma luta diária para que os mais jovens passem a doar regularmente”, afirma.

A FEPODABES lembra que a dádiva de sangue é uma necessidade constante e um gesto de solidariedade vital, podendo cada doação salvar até três vidas. Em Portugal, os níveis de stock são por vezes baixos, o que reforça a importância da adesão de novos dadores.

Para dar sangue é necessário ter entre 18 e 65 anos (ou 17 anos com consentimento parental), sendo que a idade limite para a primeira dádiva é os 60 anos, pesar pelo menos 50 quilos, estar de boa saúde e manter hábitos de vida saudáveis. O processo de dádiva é rápido, com uma duração aproximada de 30 minutos, e todo o material utilizado é estéril e de uso único.

