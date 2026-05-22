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Segundo a informação divulgada por email, as mensagens em causa não têm origem oficial na Nespresso e poderão ser usadas por terceiros para obtenção de dados pessoais dos utilizadores.

A marca reforça que todas as campanhas e comunicações oficiais são divulgadas apenas através dos seus canais oficiais. Os emails relacionados com campanhas ou notícias são enviados a partir do remetente “nespresso@pt.nespresso.com”, enquanto os SMS surgem identificados como “Nespresso” e incluem ligações “bit.ly”.

A empresa alerta ainda os consumidores para sinais que podem indicar fraude, nomeadamente erros ortográficos ou gramaticais e links com estruturas diferentes das habituais.

A Nespresso sublinha também que, para aceder à conta de cliente, apenas são necessários o endereço de email e a palavra-passe, alertando que mensagens de phishing tendem a solicitar dados sensíveis, como NIF ou NISS.

Como medida de segurança, a marca recomenda ainda a alteração regular da palavra-passe de acesso à conta Nespresso.

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