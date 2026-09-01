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Um dos três portugueses que estavam desaparecidos no Nepal na sequência das cheias e deslizamentos de terra foi resgatado, confirmou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O grupo português fazia parte das dezenas de estrangeiros que ficaram sem contacto após as inundações que atingiram várias regiões do Nepal.

Apesar deste resgate, duas outras portuguesas permanecem desaparecidas no Nepal, tal como um outro no Tibete, na sequência das inundações que atingiram a região.

Segundo a informação divulgada pelas autoridades chinesas, a lista inclui 261 pessoas de 23 países. As operações de emergência continuam também naquela região, onde as condições no terreno dificultam as buscas e o acesso às áreas afetadas.

As autoridades nepalesas indicam que 11814 pessoas já foram resgatadas desde o início das operações de emergência. Helicópteros e outras aeronaves estão a ser utilizados para chegar a comunidades que ficaram isoladas devido à destruição de estradas e pontes.

O número de mortos nas cheias ultrapassou esta terça-feira os mil, segundo as autoridades.

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