Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A investigação apurou que um dos elementos do grupo questionou, num canal de comunicação interno, se um lançador de foguetes antitanque poderia ser usado contra o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A mensagem surgiu após a partilha de uma imagem de um RPG-3, dez dias depois das eleições legislativas de 2024.

O processo revela ainda que o agente da PSP, identificado como número dois da estrutura do MAL, terá obtido de forma ilegítima a morada do primeiro-ministro, Luís Montenegro, bem como informações sobre o policiamento da residência. Numa troca de mensagens, os membros do grupo discutiram a hipótese de um ataque com uma granada de 37 milímetros, embora o sequestro tenha sido afastado como cenário viável.

Segundo o Ministério Público, vários políticos como António Costa, Marques Mendes, Cavaco Silva, Carlos Moedas, figuras como Nuno Markl, Ricardo Araújo Pereira, Tânia Graça ou Diogo Faro, e ainda jornalistas, comentadores, artistas e associações cívicas constavam de uma designada “lista dos indesejáveis”, elaborada pelo grupo, que os considerava responsáveis pelo “declínio da nação”.

A acusação sustenta que o MAL, fundado em 2019, se assumia como um movimento de extrema-direita, de inspiração neonazi e supremacista, com ambições de criar uma estrutura paramilitar. Durante a investigação, conduzida pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária, foram apreendidos explosivos, armas fabricadas com impressoras 3D, munições, detonadores e documentação técnica sobre fabrico de engenhos explosivos.

Quatro dos principais arguidos, incluindo o líder e o número dois do movimento, encontram-se em prisão preventiva. O Ministério Público considera que as intenções do grupo não chegaram a ser executadas apenas por falta de meios humanos e materiais, sublinhando, contudo, a perigosidade do plano delineado e a gravidade das acusações agora deduzidas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.