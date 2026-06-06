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A marcha saiu às 16h30 do Marquês de Pombal e desceu a Avenida da Liberdade, até ao Terreiro do Paço. "Nem silêncio, nem medo: existimos e resistimos!", lia-se no lema desta edição.

Segundo a organização, 60 mil pessoas estiveram presentes. Elementos do Livre e do Bloco de Esquerda (BE) juntaram-se à marcha, assim como a Juventude Comunista Portuguesa (JCP).

A descida da avenida decorreu sem incidentes, constatou o 24notícias no local.

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