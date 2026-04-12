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Ao longo do dia, as negociações entre os Estados Unidos e o Irão, mediadas pelo Paquistão, decorreram de forma praticamente ininterrupta em Islamabad, num esforço intensivo para alcançar um possível acordo de paz e consolidar o cessar-fogo em vigor.

Durante a manhã e a tarde, as delegações realizaram sessões formais e encontros técnicos paralelos, centrados sobretudo na segurança regional, na liberdade de navegação no Estreito de Ormuz e nos mecanismos de verificação e duração de um eventual cessar-fogo alargado. Fontes diplomáticas indicaram que houve troca de documentos escritos e propostas preliminares, sinal de que as conversas ultrapassaram a fase meramente exploratória.

Ao início da noite, as negociações entraram numa fase considerada crítica, com equipas reduzidas a trabalharem na harmonização de linguagem dos textos e na clarificação de compromissos políticos e militares. O ambiente foi descrito como exigente, mas construtivo, com ambas as partes a procurarem evitar ruturas.

Já de madrugada, um alto responsável da Casa Branca confirmou que os contactos continuavam ativos, sublinhando que as conversas já duravam há cerca de 15 horas consecutivas, o que foi interpretado como um sinal de empenho real em alcançar um entendimento.

Apesar de não ter sido anunciado qualquer acordo formal até ao momento, fontes próximas do processo admitem que novas rondas possam ocorrer ainda este domingo, caso se verifiquem progressos suficientes nos pontos mais sensíveis. O prolongamento das conversações reforça a expectativa de avanços, embora permaneça cautela quanto ao desfecho final.

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