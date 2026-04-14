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Uma fonte envolvida no processo indicou que ainda não existe data definida, mas admitiu que ambas as partes poderão retomar as negociações já no final da semana. Também uma fonte iraniana de alto nível afirmou que “não foi fixada uma data concreta”, mantendo-se a disponibilidade entre sexta-feira e domingo.

O encontro realizado no fim de semana na capital do Paquistão ocorreu quatro dias após o anúncio de um cessar-fogo e marcou o primeiro contacto direto entre responsáveis dos dois países em mais de uma década, sendo também o mais elevado desde a Revolução Islâmica iraniana de 1979.

Segundo uma das fontes, foi apresentada uma proposta para que as delegações regressem à mesa de negociações. Dois responsáveis paquistaneses indicaram que Islamabad está em contacto com ambas as partes para coordenar o calendário de uma nova ronda, que poderá realizar-se no fim de semana.

Um alto responsável do governo do Paquistão afirmou que o país já contactou o Irão e recebeu uma resposta positiva quanto à disponibilidade para uma segunda ronda de conversações.

As autoridades paquistanesas, bem como o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Exército e o gabinete do primeiro-ministro, não comentaram o processo. A Casa Branca também não respondeu de imediato aos pedidos de esclarecimento.

A última ronda de negociações foi liderada pelo vice-presidente norte-americano, JD Vance, e pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, e abordou temas como o Estreito de Ormuz, o programa nuclear iraniano e as sanções internacionais contra Teerão.

No final das conversações, JD Vance afirmou que as partes deixaram uma proposta “simples”, descrevendo-a como a “oferta final” dos Estados Unidos, acrescentando que aguardam agora a resposta iraniana.

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