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Segundo a IRIB, que afirma ter tido acesso a uma transcrição parcial do documento, os Estados Unidos comprometer-se-iam a conceder ao Irão acesso total a esses fundos, permitindo a sua transferência e utilização em bancos no país ou noutros destinos escolhidos por Teerão, sem restrições.

A informação surge no âmbito das negociações em curso entre os dois países, num esforço diplomático mais amplo para reduzir tensões no Médio Oriente. No entanto, a Casa Branca já negou anteriormente a existência de qualquer acordo semelhante, classificando uma notícia anterior da mesma estação como “uma completa invenção”.

Na quarta-feira, Washington rejeitou alegações da IRIB sobre um alegado acordo-quadro que incluiria compromissos norte-americanos relativos ao levantamento de restrições marítimas no estreito de Ormuz.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou entretanto que “não há nenhuma troca de dinheiro neste momento” nas conversações, sublinhando que as negociações ainda não produziram compromissos financeiros formais.

A questão dos ativos iranianos congelados continua a ser um dos pontos centrais das negociações. Estima-se que o total de fundos bloqueados no estrangeiro possa variar entre 100 e 123 mil milhões de dólares, segundo dados avançados por meios de comunicação iranianos.

A agência ISNA noticiou ainda que Teerão pretende obter a libertação de até 24 mil milhões de dólares, com metade desse valor a ser desbloqueado logo na fase inicial de um eventual acordo.

Paralelamente, a televisão iraniana refere que o texto em discussão inclui disposições relacionadas com o estratégico estreito de Ormuz, atribuindo ao Irão a autoridade para determinar a natureza dos navios em trânsito e recusando a passagem a embarcações consideradas hostis ou com cargas classificadas como ameaçadoras.

Os Estados Unidos não confirmaram estes termos e têm mantido uma posição crítica sobre qualquer tentativa de Teerão reforçar o controlo sobre esta rota marítima vital para o comércio global de energia.

As negociações prosseguem sem confirmação oficial de um acordo final, num contexto de elevada tensão regional e de profundas divergências entre as duas partes.

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