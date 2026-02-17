As delegações da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos reuniram-se esta terça-feira em Genebra, na Suíça, para mais uma ronda de negociações de paz mediadas por Washington, mas o primeiro dia de conversações foi marcado por grande tensão e sem sinal claro de progressos significativos no sentido de encerrar os quatro anos de conflito iniciado com a invasão russa em fevereiro de 2022.

A sessão, que decorreu ao longo de cerca de seis horas em conversações fechadas num hotel na cidade suíça, reuniu a principal equipa ucraniana liderada por Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, e a delegação russa encabeçada pelo conselheiro do presidente Vladímir Medinski, acompanhados pelos enviados especiais dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner. Também marcaram presença representantes de países europeus como Alemanha, França, Reino Unido e Itália.

Num breve comentário divulgado nas redes sociais após o encontro, Umerov afirmou que as discussões se centraram em "questões práticas e nos mecanismos para chegar a possíveis soluções", num tom cauteloso que reflete o ambiente pragmático mas difícil das conversações.

Por outro lado, fontes ligadas à comitiva russa descreveram as negociações como "muito tensas", sugerindo que as partes mantém posições amplamente divergentes, especialmente sobre temas estruturais como a soberania territorial e garantias de segurança, pontos considerados centrais para qualquer acordo de paz duradouro.

As conversações em Genebra ocorrem poucos dias antes do quarto aniversário da invasão russa, num contexto em que a guerra continua no terreno, com ataques a infraestruturas ucranianas e problemas humanitários persistentes. Na véspera do início das negociações, as forças russas lançaram mísseis de cruzeiro e drones contra várias regiões da Ucrânia, o que foi descrito pelo Presidente Volodymyr Zelensky como um “ataque maciço” dirigido a causar dano ao setor energético do país.

Os diálogos de Genebra prosseguem esta quarta-feira com uma nova ronda de conversas prevista, enquanto analistas internacionais mantêm expectativas cautelosas sobre a probabilidade de um avanço substancial, dado que questões como o futuro de territórios contestados e as garantias de segurança continuam a alimentar desacordos entre Kiev e Moscovo.