Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O estado do tempo em Portugal continental esta quinta-feira será marcado por céu em geral pouco nublado, embora com períodos de muito nublado no litoral oeste e, até ao início da manhã, na região Sul.

A previsão indica ainda a possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, sobretudo no litoral durante a tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante oeste. Está também prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste.

Quanto às temperaturas, espera-se uma pequena subida da temperatura mínima. Já a temperatura máxima deverá registar uma ligeira subida na costa sul do Algarve e uma pequena descida nas regiões Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se em geral pouco nublado, com períodos de muito nublado até ao início da manhã. O vento será fraco a moderado, de oeste/noroeste, podendo atingir os 30 km/h.

No Grande Porto, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado, com possibilidade de chuva fraca ou aguaceiros durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante oeste, sendo ainda possível a formação de neblina ou nevoeiro matinal. Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

No estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de oeste/noroeste inferiores a um metro, com a temperatura da água entre os 18ºC e os 20ºC. Na costa sul, as ondas de sudoeste deverão igualmente ser inferiores a um metro, com a água do mar a variar entre os 20ºC e os 22ºC.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.