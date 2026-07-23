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A manhã desta quinta-feira deverá ser marcada por períodos de céu muito nublado, em especial no litoral oeste, embora a tendência seja para o céu se apresentar pouco nublado ou limpo ao longo do dia. Em alguns locais a norte do Cabo Raso, a nebulosidade poderá persistir para além do meio da manhã.

Está ainda prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do continente.

O vento soprará, em geral, fraco do quadrante oeste, intensificando-se para fraco a moderado, com rajadas até 30 km/h durante a tarde, sobretudo na região Sul.

Quanto às temperaturas, prevê-se uma pequena descida da máxima no interior Norte e Centro, enquanto na costa sul do Algarve é esperada uma ligeira subida.

Na Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será, em geral, fraco de noroeste, soprando por vezes moderado, até 25 km/h, durante a tarde.

Já no Grande Porto, a previsão aponta igualmente para céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade durante a manhã. O vento será fraco.

No estado do mar, a costa ocidental deverá registar ondas de noroeste com cerca de um metro, com a temperatura da água entre os 19ºC e os 21ºC. Na costa sul, são esperadas ondas de sudoeste inferiores a um metro e temperatura da água entre os 19ºC e os 20ºC.

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