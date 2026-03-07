Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A previsão meteorológica para o território continental aponta para períodos de céu muito nublado, sobretudo nas regiões do interior. De acordo com o IPMA, existe possibilidade de precipitação fraca e dispersa, particularmente no interior das regiões Norte e Centro. Nos pontos mais altos da Serra da Estrela, essa precipitação poderá ocorrer sob a forma de neve.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante norte, podendo tornar-se por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas até 45 km/h.

As temperaturas máximas deverão registar uma subida generalizada, com exceção do interior das regiões Norte e Centro. Já a temperatura mínima poderá descer ligeiramente no litoral oeste. Nas zonas do interior Norte e Centro existe ainda possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais.

Na região da Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se geralmente pouco nublado. O vento soprará fraco a moderado do quadrante norte, podendo intensificar-se temporariamente na faixa costeira. Está também prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

Situação semelhante é esperada para a área da Grande Porto, onde o céu deverá permanecer pouco nublado. A temperatura mínima deverá descer ligeiramente, enquanto a máxima tende a subir de forma moderada.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas entre três e quatro metros, podendo atingir quatro a cinco metros a sul do Cabo Mondego durante a manhã, diminuindo gradualmente ao longo do dia. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre 13 e 14 graus Celsius. Na costa sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro, com a água do mar entre 14 e 15 graus.

Na Madeira, o céu deverá manter-se geralmente muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha. Nos pontos mais elevados, esses aguaceiros poderão ocorrer sob a forma de neve. O vento soprará fraco a moderado de nordeste, podendo ser mais intenso nas terras altas durante a manhã.

Nos Açores, a previsão varia entre os diferentes grupos de ilhas. No grupo Ocidental são esperados períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros fracos, acompanhados de vento moderado a fresco. No grupo Central, prevê-se chuva por vezes forte, passando a aguaceiros ao final da tarde. Já no grupo Oriental, o tempo deverá agravar-se a partir da tarde, com períodos de chuva forte que poderão transformar-se em aguaceiros intensos durante a noite.

O mar nos Açores deverá apresentar-se cavado em todos os grupos, com ondas que poderão atingir até quatro metros no grupo Ocidental. A temperatura da água do mar deverá rondar os 16 graus Celsius.