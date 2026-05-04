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Nas regiões Norte e Centro, o céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado, com redução da nebulosidade a partir do final da tarde. Estão previstos aguaceiros dispersos, em geral fracos, mais frequentes no litoral a norte do Cabo Carvoeiro e, durante a tarde, no interior.

Há ainda possibilidade de trovoada no extremo norte durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado de oeste/noroeste, podendo atingir maior intensidade nas terras altas, sobretudo na região Centro e a partir do meio da tarde. Está também prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, acompanhada de uma pequena descida da temperatura, especialmente da mínima.

Na região Sul, o dia começa com períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do meio da tarde. Poderão ocorrer aguaceiros fracos e dispersos a norte do Baixo Alentejo até ao início da tarde.

O vento será fraco a moderado de noroeste, intensificando-se nas serras durante a tarde, e soprando de sudoeste na costa sul do Algarve. Tal como no restante território, existe a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal e prevê-se uma ligeira descida da temperatura mínima.

Na Grande Lisboa, são esperados períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da tarde. Poderão ocorrer aguaceiros fracos e dispersos até ao meio da tarde, sobretudo na faixa costeira. O vento será fraco a moderado de noroeste.

Já no Grande Porto, o céu estará geralmente muito nublado, com abertas durante a tarde. Os aguaceiros serão mais frequentes até ao final da manhã. O vento será fraco, tornando-se por vezes moderado de noroeste durante a tarde, acompanhando uma pequena descida da temperatura.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros, com a temperatura da água a variar entre os 16ºC e os 17ºC. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste inferiores a 1 metro, podendo atingir temporariamente 1 metro durante a tarde, com a temperatura da água entre os 17ºC e os 18ºC.

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